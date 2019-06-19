التضامن: العمل بـ 75 قرية في "سكن كريم" ضمن "حياة كريمة"

قال محمد هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للأشغال العامة، ومدير برنامج "سكن كريم" إنه تم تحديد أسماء الـ 75 قرية التى سيتم العمل بها فى برنامج "سكن كريم " والذى يندرج تحت مبادرة حياة كريمة، وذلك فى 11 محافظة بالوجهين القبلي والبحري، ضمن المرحلة الثانية للبرنامج التى ستنطلق الشهر المقبل مع بداية العام المالي الجديد.



وأضاف هاشم فى تصريحات لـ "الدستور"، أنه تم العمل فى أكثر من 200 قرية فى خمس محافظات بالمرحلة الأولى، رغم أن المستهدف كان 27 قرية فقط، مؤكدا أنه عند بدء العمل فى القرى المحددة تم اكتشاف عشرات القرى الفقيرة، فى نفس المحافظات التى تم العمل بها فى المرحلة الأولى وهم " المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا والأقصر"، مؤكدا أنه تم إضافة 6 محافظات جديدة للمرحلة الثانية وهم "أسوان، الوادى الجديد، مطروح، الدقهلية، القليوبية والبحيرة" ليصل إجمالي محافظات المرحلة الثانية 11 محافظة.