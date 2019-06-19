القاهرة : الأربعاء 19 يونيو 2019
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رياضة
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 12:09 م

مدرب الكونغو: نسعى لاقتناص الفرص وتحقيق نتائج جيدة في أمم إفريقيا

مدرب الكونغو: نسعى
أ ش أ
dostor.org/2676600

قال فلوران إيبينجى، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، إن فريقه حضر إلى القاهرة من أجل الحصول على فرصته مثل بقية المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، والفرصة متاحة للجميع ونسعى لاقتناص هذه الفرصة وتحقيق نتائج جيدة في الكان والوصول لأبعد نقطة ممكنة.

وأضاف إيبينجي- خلال المؤتمر الصحفي الرسمي لفريقه في البطولة اليوم الأربعاء- أن فريقه هنا في كأس الأمم للمرة الثالثة ويسعى لأن تكون مشاركة مميزة، وسنقاتل لتحقيق أفضل النتائج.

وتابع المدير الفني للكونغو الديمقراطية أنه يختار المجموعة المناسبة للعب مع فريقه، ويختار اللاعبين الأفضل في كل شيء ومن يستطيع تنفيذ أفكاره داخل الملعب.

وأوضح أنه سبق له اللعب في مصر أكثر من مرة، ومواجهة المنتخب المصري صعبة للغاية وكذلك الأندية المصرية ولكن الهدف واضح وهو الوصول لأبعد نقطة.

من جهته، أكد يوسف مولومبو قائد منتخب الكونغو أن أمم إفريقيا بطولة كبيرة وصعبة، مضيفًا: "بالتأكيد سنلعب من أجل تحقيق نتائج إيجابية للتأهل للدور التالي".

وأضاف مولومبو أن "درجة الحرارة جيدة وسنعمل على التأقلم مع الأجواء وعمومًا سنقاتل للتأهل من المجموعة الأولى التي تضم منتخبات قوية للغاية".

وأشار إلى أن منتخب بلاده يضم لاعبين جيدين والجميع مستعد للبطولة، متابعًا: "في الأسابيع الأخيرة عملنا بجدية ونمتلك إمكانيات رائعة ونلعب كفريق جماعي، وهذا ما يميزنا وسنلعب بطريقة دفاعية أمام الفرق الكبري ونعرف جيدًا كيف ندافع أمام المنتخبات الكبرى".

واختتم بقوله: "سنلعب للفوز على أوغندا ولا نسعى لأن نكون أفضل فريق ثالث بل للعب على المركز الأول أو الثاني، وقادرون على ذلك".

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