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الأربعاء 19/يونيو/2019 - 12:08 م

"كوهين" يستعد لتولي منصب السفير الأمريكي في مصر ويترك الأمم المتحدة في فوضى

كوهين يستعد لتولي
إسراء صلاح الدين
dostor.org/2676597

أكدت مجلة "بولتيكو" الأمريكية، أن الممثل الدائم بالنيابة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهين، يستعد لترك منصبه حتى يشغل منصب السفير الأمريكي في مصر.

وتابعت أن المسئولون الأجانب والأمم المتحدة أشادوا بأداء كوهين بصورة كبيرة، حيث رأى الجميع تغير جذري في الدبلوماسية الأمريكية في الأمم المتحدة منذ رحيل نيكي هالي.

وأضافت أن منذ ترشح كوهين ليشغل منصب السفير الأمريكي في مصر، ظل منصب السفير الأمريكي في الأمم المتحدة شاغرًا منذ 6 أشهر وتستعد أوتاوا كيلي نايت كرافت لشغل المنصب بعد أن خضعت لجلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس أمس الأربعاء.

وأشارت إلى أن كرافت قد تستطيع إعادة الانضباط للدبلوماسية الأمريكية في الأمم المتحدة مرة أخرى بعد نحو 6 أشهر من الرقابة الخاطئة وغير الفعالة من الإدارة الأمريكية.

وأوضحت أنه في ظل غياب سفير متفرغ، اتبعت الولايات المتحدة نهجًا مبعثرًا للأزمات في ليبيا وفنزويلا ومجلس الأمن، ما أرسل بعلامات ارتباك للسياسة الأمريكية ومنع تحرك الأمم المتحدة في بعض القضايا.

وتابعت أن العديد من أعضاء الإدارة الأمريكية وعلى رأسهم مستشار الأمن القومي جون بولتون سعداء بما يكفي لتهميش دور الأمم المتحدة في القضايا الدولية، ولكن مع تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط ربما تجد الولايات المتحدة أنها بحاجة قرارات من مجلس الأمن لنوع فتيل الأزمة.

وأضافت أن أداء كوهين كان جيد للغاية، إلا أن أزمة السفراء في الخارج قد تفاقمت بصورة كبيرة، والفوضى الحالية ليست خطأ الدبلوماسيين الأمريكان، إلا أنها فوضى نابعة من الإدارة الأمريكية.

وأشارت إلى أن إخفاقات نيكي هالي ستضع كرافت في مأزق كبير، حيث فاقمت الأزمة مع إيران بعد انتقاداتها الحادة للاتفاق النووي، وتوتر الهلاقات مع الصين، فمنذ رحيلها أصبح المناخ الأمريكي في الأمم المتحدة متوتر للغاية، افقتر الدبلوماسيون والمفاوضون لتعليمات واضحة من واشنطن وكيفية التعامل مع القضايا الحساسة وتوجيهات اللحظات الأخيرة، وهو ما أثر على عدد من القضايا وعلى رأسها اليمن، لأن الدبلوماسيين الأمريكيين غير قادرين على تحديد ما تريده واشنطن بوضوح.

وأوضحت أنه في حال كان هناك سفير أمريكي في الأمم المتحدة أو حتى كان كوهين لديه الوقت الكافي كان الوضع اختلف وأصبح للسياسة الأمريكية شكل واضح في المنظمة.

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