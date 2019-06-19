ميسي يتدخل لعودة نيمار إلى برشلونة

أكدت تقارير صحافية أن نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، يريد استعادة خدمات لاعب باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا، إلى الفريق الكاتالوني هذا الصيف، استعدادًا للموسم الجديد.

قالت صحيفة موندو الإسبانية: "ميسي طلب من رئيس النادي، جوزيف ماريا بارتوميو، عودة نيمار إلى برشلونة، بعد هروبه إلى "PSG" في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة: "إدارة برشلونة تدرس إقحام أنطوان غريزمان ضمن الصفقة، رغم أن الفرنسي لا يزال لاعبًا في صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني، حيث توصل البارسا لاتفاق مع اللاعب في مارس الماضي.

وكان برشلونة اتفق مع غريزمان على الراتب الذي يتقاضاه مع النادي بالفترة المقبلة، وتم الاتفاق على انضمامه للبارسا في أول يوليو المقبل، حيث سيتقلص الشرط الجزائي وقتها من 200 إلى 120 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يريد أن ينضم غريزمان إلى باريس بناء على بنود الاتفاق الذي توصل إليها البارسا مع اللاعب، وبالتالي سيتعين على نجم أتلتيكو أن يقرر ما إذا كان مستعدًا لتغيير خططه.

وأوضحت أن برشلونة إذا كسر اتفاقه مع غريزمان، واستثمر 120 مليون يورو في ضم نيمار، فسيتعين عليه تخفيض راتب البرازيلي، حيث يتقاضى اللاعب مع باريس 36.8 مليون يورو لكل موسم.

ولفتت الصحيفة إلى أن برشلونة سيطلب أيضًا من نيمار سحب الدعوى المقدمة ضد النادي، والتي طالب خلالها اللاعب بعد رحيله الحصول على الجزء الثاني من مكافأة تجديد عقده، والمقدرة بـ30 مليون يورو.