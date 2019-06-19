محافظة القاهرة: لنا تاريخ كبير في التعاملات الأفريقية ونعمل على مواجهة المشكلات

أكدت محافظة القاهرة، أنها ستعمل بجد، نحو مواجهة التحديات التي تواجه، مدن القارة الافريقية، وستعمل على مواجهة كافة المشكلات، التي تواجه أفريقيا بشكل عام، من خلال دورها، كعضو في المكتب الاقليمي لمنظمة المدن والحكومات الافريقية لدول شمال إفريقيا، منوهة أن، العاصمة لها تاريخ كبير في التعاملات الافريقية مع دول القارة الافريقية، لافتا أن القاهرة بتاريخها تعبر عن طموح الجميع موضحا خلال كلمته بالمؤتمر المدن والحكومات التي تنظمه وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع منظمة المدن والحكومات الافريقية،بحضور عدد من وزراء الأفارقة والمحافظين، لمناقشة القضايا التي تمر بها القارة السمراء.



وأضافت، على هامش مؤتمر المدن والحكومات الافريقية، المنعقد بأحد فنادق القاهرة، أن مصر ستعمل خلال الفترة المقبلة على التوسع في التعاملات المختلفة مع دول افريقيا بهدف مناقشة القضايا ومعالجتها بشكل أكثر جدية، مؤكدة على التزام محافظة القاهرة بتأسيس مقر المكتب الإقليمي للمنظمة لدول شمال إفريقيا وهو المقر الذي سيتم افتتاحه غدًا ليشكل مركزًا لعمل منظمة لدول شمال إفريقيا وليكون ركيزة للعمل المشترك والتواصل بين إقليم القارة ومزيد من التقارب بين المدن الإفريقية وخطوة نحو تحقيق الحلم نحو (إفريقيا موحدة).

