بالصور.. بدء معسكر إعداد القادة السابع بجامعة القناة

أشاد الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة قناة السويس، بالتزام الطلاب بالتقاليد الجامعية مع انطلاق فعاليات معسكر إعداد القادة السابع بجامعة قناة السويس، مشيرا إلى أن هذا المعسكر يؤهل الطلاب لتمثيل الجامعة ورفع اسمها.



وتابع رئيس الجامعة، أنه يتم تدريب الطلاب وتأهيلهم علي أعلي مستوي من خلال المعسكرات التي تعقدها الجامعه من أجل تثقيف الطلاب وتصحيح أفكارهم من خلال لقاءات مع قيادات وذلك بهدف تنمية روح الانتماء والولاء للوطن وتثقيف الطلاب وتنمية معارفهم والكشف عن مواهب الطلاب فى كافة الأنشطة والمجالات ودمج الطلاب من كافة كليات الجامعة وتبادل الخبرات فيما بينهم بالإضافة إلي مد جسور التواصل بين الطالب وعضو هيئة التدريس والعاملون بالجامعة والترويح عن الطلاب واستثمار وقت الفراغ.



وأكد الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية أن هذا الفوج السابع بدأ منذ الاثنين الموافق 17 يونيو ويستمر حتى الجمعة 21 يونيو بمشاركة 100 طالب وطالبة من مختلف الكليات ويضم بمسابقات ترفيهية، معسكرات خدمة عامة، ندوات ثقافية،نشاط رياضى، حفلات سمر، ورش فنية، مسابقات المواهب، عرض أفلام، دوري معلومات، حفل غنائى.



واليوم الأخير وقبل مغادره الطلاب سيتم إعداد جلسة ختامية مع الطلاب لاعطاء انطباعهم عن المعسكر والإيجابيات، السلبيات، توصياتهم للمعسكر القادم.



وأوضح الدكتور محمد غنيم أنه سيتم عقد رحلة ترفيهية للطلاب متوجه إلى الشاطئ العام بأتوبسات خاصة بالجامعة لترفيه الطلاب في نهايه هذا الأسبوع وقضاء وقت ممتمع مع زملائهم، معلنا أن الفوج القادم هو الثامن لمعسكر إعداد قادة المستقبل، والذي يبدأ من 24 وحتى 28 يونيو الحالي.