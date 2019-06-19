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الأربعاء 19/يونيو/2019 - 12:05 م

تأديب مستشار بقطاع التأمينات بوزارة التضامن الاجتماعي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عماد سليمان
dostor.org/2676586

أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 154 لسنة 60 قضائية، بمجازاة مستشار بقطاع التأمينات بوزارة التضامن الاجتماعي "وكيل وزارة" بعقوبة الإنذار.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن "أحمد.م"، مستشار (ب) بوزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة من مايو حتى سبتمبر 2016، خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وخالف القواعد والإجراءات والتعليمات المعمول بها، بأن تغيب عن العمل دون إتباع الإجراءات المقررة قانونًا.

واستندت المحكمة إلى أوراق التحقيق الإداري المرفقة ببلاغ وزارة التضامن الاجتماعي وشهادة مدير عام شئون العاملين بقطاع التأمينات، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة وتوصية جهة عمله بإعمال أوجه التعليمات المقررة بشأن تسوية أيام انقطاعه عن العمل.

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبدالهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم، وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.

تأديب مستشار بقطاع التأمينات بوزارة التضامن الاجتماعي
تأديب مستشار بقطاع التأمينات بوزارة التضامن الاجتماعي
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