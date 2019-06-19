صور.. سفيرنا في أديس أبابا يشارك في زيارة رئيس غينيا لمعسكر للاجئين

مثلت السفارة المصرية في أديس أبابا، أمس الثلاثاء، الرئاسة المصرية للاتحاد الافريقي في الزيارة الي قام بها رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانج المكلف بريادة موضوعات اللاجئين والنازحين والعائدين بالاتحاد الافريقي - موضوع العام بالاتحاد - إلي معسكر تسوري للاجئين بغرب إثيوبيا بمناسبة اليوم العالمي للاجئين.



وأشارت السفارة المصرية في أديس أبابا إلى أن مصر دولة ذات تجربة رائدة فيما يخص استضافة اللاجئين وطالبي اللجوء بأفريقيا والعالم العربي، استنادًا لما تعليه من مبادئ قانونية وإنسانية وأخلاقية، حيث تستضيف الملايين منهم في إطار اندماج كامل مع المجتمع المصري واستفادة كاملة من الخدمات والتسهيلات، وتستمر في لفت أنظار المجتمع الدولي لضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري بسبب النزاعات المسلحة وغيرها من العوامل.



من جانبه، وجه سفير مصر في أديس أبابا رسالة في هذا اليوم وهي: "اللاجئون هم بشر عاشوا في الماضي حياة طبيعية، وسيبقى ذراعانا مفتوحين لهم على نطاق واسع".