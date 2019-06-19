ضبط سلع تموينية قبل بيعها بالسوق السوداء بالشرقية

شن قطاع تموين وسط الشرقية، برئاسة يسرى كمال رئيس القطاع، حملة تفتيشية على المخابز البلدية والتجار التموينيين، أسفرت عن ضبط سلع تموينية مدعمة قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء.



وتم تحرير محضر برقم 912 ضد "م س ش" تاجر تمويني ثان الزقازيق لتجميع سلع تموينية، بواقع 348 زجاجة زيت تمويني، و140 كيلو سكر مكيس، و27 كيلو أرز تموينى بغرض بيعها في السوق السوداء.



كما تم تحرير 16 تقريرا لمخابز مخالفة ما بين "نقص وزن وتوقف عن الإنتاج وعدم إعلان عن الأسعار وعدم نظافة أدوات العجين".



وتوجهت الحملة إلى مركز أبو حماد، وتم التفتيش على التجار التموينيين والمحال التجارية والمخابز، وتم تحرير محضر رقم 11731 جنح أبو حماد ضد "س ا إ" تاجرة تموينية لتجميع سلع تموينية 190 زجاجة زيت، و192 كيلو سكر تمويني، وتحرير محضر 11732 جنح أبو حماد ضد "ر م م" لبيع 860 كيس ملح مجهول المصدر.