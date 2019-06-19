القاهرة : الأربعاء 19 يونيو 2019
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الأربعاء 19/يونيو/2019 - 10:46 ص

تجديد حبس متهم بـ"المحور الإعلامي للإخوان" 45 يومًا

حبس
حبس
حسام محفوظ
dostor.org/2676386

قررت الدائرة 15 جنايات، الأربعاء، تجديد حبس متهم بقضية "المحور الإعلامي للإخوان" 45 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة.

ووجهت النيابة لـ"إسلام جمعة"، في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، اتهامات بارتكاب جرائم نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما نسبت له تهم الاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر.

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