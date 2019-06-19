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الأربعاء 19/يونيو/2019 - 10:45 ص

استشهاد مقدسي متأثرا بإصابته إثر اعتداء "مستعربين"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2676385

استشهد، اليوم الأربعاء، المواطن موسى أبو ميالة من مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة، متأثرا بإصابته إثر الاعتداء عليه من قبل عناصر من الوحدات الخاصة التابعة لقوات الاحتلال "مستعربين" قبل نحو أسبوعين.

وكان مستعربون قد اعتدوا على المواطن أبو ميالة (60 عاما) بالضرب أمام بيته في المخيم، ألزمته المكوث في المستشفى، حتى ارتقى شهيدا صباح اليوم.

من جانبها، نعت مؤسسات وقوى مخيم شعفاط الشهيد أبو ميالة، وأكدت استشهاده متأثرا بإصابته بالقفص الصدري بعد الاعتداء عليه من "المستعربين" بصورة وحشية مطلع الشهر الجاري.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية واليوم الأربعاء، أربعة مواطنين من محافظة بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن براء إبراهيم أحمد شكارنة الليلة الماضية على حاجز الكونتينر، وهو من قرية نحالين غرب المحافظة.

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