نجم فنزويلا يكشف سر التعادل أمام البرازيل

أكد والكر فارينيز، حارس مرمى منتخب فنزويلا، والكر فارينيز، أنَّ الحفاظ على "التركيز عند أقصى حد" كان السبب وراء التعادل السلبي، أمام البرازيل في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2019.



وقال الحارس في المنطقة المختلطة بملعب فونت نوفا في مدينة سالفادور: "نأمل أن نواصل العمل، وأن نستمر في عملية التصحيح، وأن نحافظ على التركيز. من الرائع أن نكون على مثل هذا الحال في كوبا أمريكا".



وأوضح أنَّ فنزويلا كانت أمام مباراة "معقدة وقوية للغاية" لأن البرازيل "جيدة جدا" وتلعب وسط جماهيرها.



وأضاف: "كان علينا أن نتحلى بالتركيز؛ لأن البرازيل قوية للغاية، والآن علينا أن نتجاوز هذه الصفحة وأن نستعد لما هو آت".



ومن المقرر أن تخوض فنزويلا التي تحمل في جعبتها نقطتين، المباراة المقبلة السبت أمام بوليفيا التي تتذيل المجموعة الأولى دون نقاط.