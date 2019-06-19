بنين.. منتخب "السناجب" يبحث عن الفوز الأول في مشاركته الرابعة بأمم أفريقيا

يتطلع المنتخب البنيني الأول لكرة القدم إلى تحقيق نتائج مميزة عندما يعود للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية من خلال نهائيات النسخة الـ 32 من البطولة التي ستنطلق مبارياتها يوم الجمعة في مصر.



وتستضيف مصر نهائيات كأس الأمم الإفريقية (الكان 2019) خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة تم تقسيمها على 6 مجموعات، حيث ستقام المباريات على ستة ملاعب هي "القاهرة والدفاع الجوي والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس".



وتعرض وكالة أنباء الشرق الأوسط في التقرير التالي أهم المعلومات عن المنتخب البنيني الملقب بـ (السناجب) والذي أوقعته قرعة البطولة الإفريقية ضمن المجموعة السادسة مع منتخبات الكاميرون وغانا وغينيا بيساو.



مشوار التأهل

نجح منتخب بنين في التأهل إلى نهائيات الكان 2019 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلال التصفيات المؤهلة للبطولة الأفريقية خلف منتخب الجزائر، برصيد 10 نقاط.



تغيير الاسم

كان منتخب بنين يعرف باسم منتخب "داهومي" حتى عام 1975، حيث تم تغيير اسم البلاد إلى بنين تيمنا بخليج البنين الذي تقع قبالته، وتأسس المنتخب في عام 1962، وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في العام نفسه.



إنجازات بنين

لا يسجل التاريخ أي إنجازات تذكر لمنتخب بنين، سوى أنه تمكن من التأهل إلى كأس أمم أفريقيا 3 مرات فقط من قبل، كانت أولاها عام 2004 في تونس، ثم في 2008 في غانا، و2010 في أنجولا، ولم يتمكن الفريق من تخطي دور المجموعات في المشاركات الثلاث، وتمكن من تحقيق تعادل وحيد أمام موزمبيق في 2010، وتلقى الهزيمة في جميع مبارياته الأخرى.



وبالنسبة لبطولة كأس العالم، لم يستطع منتخب بنين التأهل إلى نهائيات المونديال حتى الآن، لتنحصر إنجازاته في التأهل إلى أمم أفريقيا 3 مرات فقط، وذلك يجعل من تحقيق فوز خلال النهائيات الأفريقية المقبلة بمثابة إنجاز له كفوز أول في تاريخ مشاركاته بالكأس الأفريقية.



الجهاز الفني

يتولى الفرنسي ميشيل دوسويي مهمة المدير الفني لمنتخب "السناجب" ونجح في إعادة منتخب بنين للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية في مصر 2019 بعد غياب دام 9 أعوام.



وكانت آخر مشاركة للمنتخب البنيني في كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وكانت تحت قيادة المدرب ميشيل دوسويي أيضا، ليعود المدرب الفرنسي مجددا ليتأهل بالمنتخب البنيني مرة أخرى لكأس الأمم.



وقاد ميشيل دوسويي المنتخب البنيني أمام المنتخب المصري في دور المجموعات عام 2010، حينما انتصر الفراعنة بهدفين دون رد أحرزهما أحمد المحمدي وعماد متعب، قبل أن يكلل الفراعنة مجهودهم في النهاية بالتتويج بالبطولة.



والمنتخب البنيني ليس الوحيد الذي نجح المدرب الفرنسي في التأهل به لكأس الأمم الأفريقية، فخلال الفترة ما بين 2010 و2019 التي ترك فيها المنتخب البنيني، استطاع دوسييه التأهل بمنتخب غينيا مرتين لكأس الأمم في نسختي 2013 و2015.



وفي منتصف 2015، تولى ميشيل دوسويي الإدارة الفنية لمنتخب كوت ديفوار، واستطاع المتخصص دائما في قيادة الأفيال للتتويج بلقب كأس الأمم، وفي نسخة 2017 تمت إقالته عقب نهاية البطولة بعد الخروج من الدور الأول إثر الهزيمة أمام المنتخب المغربي.



التصنيف الدولي

كان المركز 91 آخر تصنيف دولي لمنتخب بنين طبقا للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وكان ذلك في شهر أبريل الماضي، أما أعلى تصنيف حققه من قبل فكان المركز 59 (في نوفمبر 2009)، وأدنى تصنيف كان 165 (في يوليو 1996) واللاعب الأكثر مشاركه من المنتخب هو ستيفان سيسينيون (69) مباراة.



المباريات الدولية

يسجل التاريخ أن المباراة الدولية الأولى لمنتخب بنين كانت أمام نيجيريا وكان المنتخب حينها يعرف باسم منتخب داهومي وانتهت بفوز نيجيريا بهدف دون رد وكانت في (8 نوفمبر 1959)، وأكبر فوز حققه كان على موريتانيا بنتيجة 7 ــ صفر في (كوت ديفوار في 27 ديسمبر، 1961)، وأكبر خسارة كانت من نيجيريا 10 - 1 وكان المنتخب أيضا باسم داهومي وكان ذلك في نيجيريا في 28 نوفمبر 1959.



دور المجموعات

يبدأ منتخب بنين مشواره في الكان 2019 بمواجهة منتخب غانا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة وذلك يوم 26 يونيو الجاري ثم يواجه منتخب غينيا بيساو يوم 29 من الشهر نفسه في الجولة الثانية ويختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب الكاميرون في الثاني من شهر يوليو القادم.



قائمة منتخب بنين للمشاركة في الكان 2019

أعلن ميشيل دوسويي المدير الفني لبنين، التشكيلة التي سيشارك بها منتخب "السناجب" في نهائيات الكان 2019 في مصر وجاءت كالتالي:

حراس المرمى: ساتورنين آلاجبي (نيور الفرنسي) فابيان فارنول (يني مالاتيا سبور التركي) شريف دين كاكبو (بوفل).



خط الدفاع: خالد أدينون (أميان الفرنسي) مويز أديليهو (ليفادياكوس اليوناني) سيدو بارازي (مولان إيزور الفرنسي) رودريج فاسينو (ايه.إس.بي.ايه.سي) إيمانويل إيمورو (كاين الفرنسي) ديفيد كيكي (رد ستار الفرنسي) جونيور سالومون (بلاتو يونايتد النيجيري) أوليفييه فيردون (سوشو الفرنسي).



الوسط: جوردان أديوتي (أوزير الفرنسي) سيسي دالميدا (يوفيل تاون الإنجليزي) تيدجاني عنان (اتحاد بنقردان التونسي) رودريج كوسي (الأفريقي التونسي) ماما سيبو (طولون الفرنسي) ستيفان سيسينيون (جنشلربيرلي التركي).



الهجوم: ديفيد جيجلا (نيور الفرنسي) جودل دوسو (فادوز من ليختنشتاين) ستيف موني (هدرسفيلد تاون الإنجليزي) مايكل بوتي (ادانا دميرسبور التركي) دزيري سيجبي أزانكبو (سنيتسا السلوفاكي) سيبيو سوكو (هانزا روستوك الألماني).