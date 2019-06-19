لجنة أحول مدنية في واشنطن لاستصدار "الرقم القومي" للمصريين

أعلن القسم القنصلي بسفارة مصر في واشنطن عن إيفاد لجنة من مصلحة الأحوال المدنية إلى كل من السفارة فى واشنطن، والقنصلية العامة في نيويورك لإتخاذ إجراءات إصدار بطاقات الرقم القومي للمواطنين المصريين، خلال الفترة من 26 أغسطس وحتى 3 سبتمبر 2019.



وأكدت السفارة أنه سيتم الإعلان عن البرنامج الزمني لفترات تواجد اللجنة ومواعيد عملها في كل من البعثتين فور تحديدها لاحقًا.



ويقوم قطاع مصلحة الأحوال المدنية بمختلف الخدمات الخاصة بأوجه الحالة المدنية للمواطن المصري من حيث الميلاد والزواج والطلاق والوفاة وتسجيلها، وإصدار الوثائق والمستندات الدالة عليها داخل وخارج البلاد، كما يقوم بتصحيح البيانات المدونة بالسجلات بناء على طلب المواطن وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.