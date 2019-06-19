الأرقام تكشف أسباب تعادل البرازيل أمام فنزويلا

حقق منتخب فنزويلا، إنجازًا غير مسبوق في مسيرته ببطولة كوبا أمريكا، بعدما تعادل سلبيًا، فجر الأربعاء، مع البرازيل في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا.



وقالت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إنَّه لأول مرة على الإطلاق، لا يخسر منتخب فنزويلا، أمام الدولة المضيفة لبطولة كوبا أمريكا.



وأشارت شبكة الإحصائيات، إلى أنَّ فنزويلا خسرت كل مبارياتها الـ14 السابقة ضد أصحاب الأرض.



وأوضحت أنَّ النسخة الحالية من بطولة كوبا أمريكا، شهدت إلغاء 4 أهداف من قبل تقنية الفيديو، وجاء 3 منها ضد فنزويلا.



وكانت فنزويلا استفادت من إلغاء هدف في مرماها أمام بيرو بالجولة الأولى، وهدفين في مواجهة البرازيل بالجولة الثانية.



وأضافت أن منتخب البرازيل قام بـ37 كرة عرضية ضد فنزويلا، وهو أعلى أرقام راقصي السامبا في مباراة واحدة بكوبا أمريكا منذ 2011.



وسددت البرازيل مرة واحدة فقط على المرمى في اللقاء، وهو أسوأ أرقام السيليساو في مباراة واحدة خلال آخر 4 نسخ من البطولة.

