مهاجم هوفنهايم يقترب من التعاقد مع ميلان

اقترب ميلان، من التعاقد مع أندريج كراماريتش، مهاجم هوفنهايم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ودخل النادي الإيطالي دخل في محادثات بالفعل مع وكيل الدولي الكرواتي، ليتوصلا إلى اتفاق بشأن انتقاله إلى ملعب سان سيرو بحسب شبكة "سكاي سبورتس"



وتقدم ميلان بالفعل، عبر مديره الرياضي الجديد زفونيمير بوبان، بعرض لضم مهاجم هوفنهايم، البالغ من العمر 28 عامًا.



ويرتبط كراماريتش بعقد مع النادي الألماني حتى صيف 2022، لكنه لا يتضمن شرطًا جزائيًا، ما يعني حتمية توصل ميلان لاتفاق مع هوفنهايم لحسم الصفقة.



ويلعب المهاجم الكرواتي بقميص هوفنهايم منذ عام 2016، ليُشارك في 113 مباراة بالبوندسليجا، مسجلًا 50 هدفًا.