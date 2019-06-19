إيطاليا تستنجد بالمفوض الأوروبي المقبل لحل أزمتها مع الاتحاد

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الأربعاء، إن مفوض إيطاليا في السلطة التنفيذية المقبلة للاتحاد الأوروبي، يجب أن يكون له وظيفة اقتصادية مهمة.



وأضاف في كلمته أمام مجلس النواب قبل قمة الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، إن حكومته ستضغط من أجل الحصول على "محفظة اقتصادية عالية الدرج".



يذكر أنه سوف تنتهي ولاية المفوضية الأوروبية الحالية في 31 أكتوبر المقبل، فيما بدأت حكومات الاتحاد الأوروبي المفاوضات بشأن فريق المفوضين التالي.



يأتي هذا في ظل العقوبات التي يدرس الاتحاد الأوروبي فرضها على ايطاليا لديونها الاقتصادية التي تناقض قوانين الاتحاد الأوروبي الاقتصادية.