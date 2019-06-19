مارتا دي سيلفا تتوج بلقب الهدافة التاريخية لبطولات كأس العالم للسيدات والرجال

أصبحت لاعبة كرة القدم البرازيلية مارتا فييرا دي سيلفا الهدافة التاريخية لبطولات كأس العالم للرجال والسيدات على حد سواء، بعد الهدف الذي سجلته من ركلة جزاء خلال المباراة التي فازت فيها البرازيل أمس الثلاثاء بهدف نظيف على إيطاليا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمونديال السيدات 2019 المقام حاليا في فرنسا.



وقالت مارتا بعد أن سجلت هدفها رقم 17 في بطولات كأس العالم: "الأرقام القياسية تتحقق عندما تلعب باهتمام وحب، أهدي هذا (الرقم القياسي) للسيدات وإلى الناس التي تمثلنا وتسعى دائما وراء تحقيق الخير لنا".



وبهدفها في مرمى إيطاليا أمس، تفوقت البرازيلية مارتا فييرا دي سيلفا على اللاعب الألماني الدولي السابق ميروسلاف كلوزه الذي سجل 16 هدفا في بطولات كأس العالم للرجال.



وتعتبر مارتا دي سيلفا أحد أشهر لاعبات كرة القدم في العالم وأكثرهم جذبا لوسائل الإعلام، كما كانت دائما حاضرة في البطولات الدولية الكبرى.



يشار إلى أن دي سيلفا اختيرت كأفضل لاعبة في مونديال 2007، كما فازت أيضا بجائزة الحذاء الذهبي لتلك البطولة التي أقيمت في الصين.