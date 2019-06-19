السلع التموينية تعلن عن مناقصة عالمية جديدة لاستيراد القمح

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر الهيئة العامة للسلع التموينية عن طرح مناقصة عالمية لاستيراد قمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك عن فترة شحن من 22-31 يوليو 2019.



وأوضحت الهيئة أنه لابد أن يتم تقديم العروض اليوم، من جانب الموردين بمقر الهيئـة قبل السـاعة الثانية عشر ظهـرا بتوقيت القاهرة، على أن يتم البـت فى العروض حوالي الساعة 2 عصرا في نفس اليوم، ويتم السداد "At Sight بتسهيلات موردين 180 يوما" وتقدم العروض على أساس FOB بعرض نولون منفصل عن العرض الأصلي.



كما ترغب الهيئة أيضا فى شراء: القمح الأمريكى الشتوي الأبيض الناعم، القمح الأمريكى الشتوي الأحمر الناعم أو القمح الأمريكى الصلب، أو القمح الكندى الناعم، قمح فرنسي قابل للطحن، قمح أسترالي قياسي ناعم،، قمح ألمـاني قابل للطحن، قمح أرجنتينى صالح للخبز، قمح روسي قابل للطحن، قمح أوكراني قابل للطحن، قمح روماني قابل للطحن، قمح بولندى قابل للطحن أو قمح من المنشأ البلغاري، قمح كازاخستاني قابل للطحن أو قمح روسي قابل للطحن رغبة البائع طبقًا لمواصفات الهيئة للقمح الكازاخستاني، وقمح كازاخستاني قابل للطحن أو قمح أوكراني قابل للطحن رغبة البائع طبقًا لمواصفات الهيئة للقمح الكازاخستاني.