الكويت يفاوض النيجيري "إيميكا" من المصري البورسعيدي

وجه نادي الكويت الكويتي أنظاره نحو التعاقد مع اللاعب النيجيري إيزي إيميكا نجم فريق المصري البورسعيدي خلال الصيف الحالي.



ويرغب نادي الكويت في التوقيع مع المحترف النيجيري إيزي إيميكا لاعب المصري البورسعيدي على سبيل الإعارة.



وعرض بطل دوري فيفا الحصول على خدمات نجم الفريق البورسعيدي على سبيل الإعارة لمدة موسم.



وقدم العميد الكويتاوي عرضاً مالياً بقيمة 150 ألف دولار، لإقناع النادي البورسعيدي بانتقال اللاعب للدوري الكويتي الموسم المقبل.



وكان الكويت قد تعاقد مع اللاعب الدولي السوري عمرو الميداني لمدة موسم في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع بيراميدز.