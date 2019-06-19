ضبط 27 سائقًا تحت تأثير المخدرات

شنت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أي حوادث مرورية، وتم عمل حملات مرورية خلال 24 ساعة، وإجراء تحليل طبي لـ 200 سائق، وإثبات تعاطي 27 منهم للمواد المخدرة أثناء القيادة.



وتم تحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وإخطار النيابات المتخصصة لمباشرة التحقيقات في كل واقعة على حدى.



فيما كثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل لتحميلها الركاب بالصندوق الخلفى وحملات الرادار والكشف عن الإطارات وفحص متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.