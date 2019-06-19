مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي لدى وصوله إلى بوخارست

أقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي لدى وصوله إلى العاصمة الرومانية بوخارست.



واستعرض الرئيس السيسي برفقة الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس حرس الشرف..كما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين.



ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي في زيارته للعاصمة الرومانية بوخارست، جلسة مباحثات مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس، بالإضافة إلى مقابلة رئيسي مجلس النواب ومجلس الشيوخ في رومانيا، لبحث سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، بالإضافة إلى استعراض أوجه التعاون والتنسيق المتبادل على الصعيدين الدولي والإقليمي.



كما سيلقى الرئيس السيسي كلمة في جامعة "بوخارست للدراسات الاقتصادية" تتضمن إلقاء الضوء على مجمل العلاقات الثقافية والحضارية بين مصر ورومانيا، وجهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وآفاق تعظيم التعاون بين البلدين في هذا الإطار.