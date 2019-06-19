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الأربعاء 19/يونيو/2019 - 10:28 ص

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يعقد ورشة عمل في مجال المشروعات الصغيرة

المهندس زياد عبد
المهندس زياد عبد التواب
محمد إبراهيم
dostor.org/2676347

يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، برئاسة المهندس زياد عبد التواب، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمعهد الكوري للسياسات الاقتصادية الدولية بجمهورية كوريا الجنوبية، صباح اليوم الأربعاء، 19 يونيو، ورشة عمل تحت عنوان "مصر وكوريا: نحو تعزيز سبل التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر".

ومن المقرر أن تحظى الورشة بحضور ومشاركة الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسفير هاني سليم، نائب وزير الخارجية للشئون الأسيوية، والسفير "يوان يو شول" سفير دولة كوريا بالقاهرة، والسيد "يونج سانج هيون" نائب وزير الخارجية الكوري للشئون الاقتصادية، فضلًا عن مشاركة واسعة لعدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية ونخبة كبيرة من الخبراء والأكاديميين والباحثين والمتخصصين الكوريين والمصريين، وجهات غير حكومية وممثلين عن القطاع الخاص، وذلك بالمقر الرئيسي لمركز المعلومات.

حيث تأتي ورشة العمل، في إطار الاهتمام المتزايد الذي توليه الحكومة المصرية في الوقت الراهن لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتبنيها لإستراتيجية شاملة ومتكاملة للنهوض بهذا القطاع نظرًا لدوره الحيوي والفعال في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية بشكل عام.

وتهدف ورشة العمل إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات المصرية- الكورية والوقوف على أهم فرص التعاون المحتملة بين الجانبين لتعظيم الاستفادة المشتركة مع نقل الخبرة والاستفادة من التجربة الكورية الرائدة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلًا عن مناقشة المناخ والسياسات التي تسهم في الترويج لهذه المشروعات، حيث يولي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أهمية كبرى للتعرف على ‏التجارب الدولية الناجحة في هذا الصدد وبحث إمكانية نقلها والاستفادة منها في الداخل المصري.

من جهته، أعرب المهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عن سعادته بالتعاون مع الجانب الكوري، مشيدًا في الوقت نفسه بحرص الدولة المصرية والقيادة السياسية على تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وتوفير كافة سبل الدعم والمساندة له باعتباره أحد الركائز الهامة لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاحتوائي، مضيفًا أن هذه المشروعات تساهم في حل مشكلة البطالة من خلال توفير فرص عمل حقيقة خاصة لقطاع الشباب.

وفي نفس السياق، أكدت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تكتسب أهميتها على المستويين العالمي والمحلي وذلك نظرًا لما تتميز به هذه المشروعات من خصائص تجعلها أكثر فاعلية في استيعاب فائض العمل وإتاحتها فرص عمل حقيقية وسريعة، الأمر الذى يؤدي إلى التغلب نسبيًا على بعض المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى دعم الناتج المحلي للدول، وكذا دعم الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ومن المقرر أن يفتتح ورشة العمل- والتي تعقد على مدار يوم واحد- كلًا من المهندس زياد عبد التواب، رئيس المركز، والدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسفير هاني سليم، نائب وزير الخارجية للشئون الآسيوية، والسفير "يوان يو شول" سفير دولة كوريا بالقاهرة، والسيد "يونج سانج هيون" نائب وزير الخارجية الكوري للشئون الاقتصادية، والدكتور "جونج جاي ووك"، رئيس فريق عمل أفريقيا والشرق الأوسط بالمعهد الكوري للسياسات الاقتصادية، يعقبها جلسة أولى تحت عنوان " مصر وكوريا كشريك اقتصادي" والتي تسلط الضوء على جوانب التعاون الاقتصادي بين البلدين وأبرز ملامح هذا التطور وأهميته، وسبل دعم وزيادة التواصل الاقتصادي بين الجانبين.

أما الجلسة الثانية فستركز على موضوع "التعاون وبيئة السياسات للترويج للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، ويتم خلالها مناقشة النمو الاحتوائي والتعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلًا عن وضعية تلك المشروعات وسياسات وآليات الترويج لها في كوريا ومصر، مع تسليط الضوء كذلك على حوافز الاستثمار للشركات الأجنبية في مصر، والتعاون المصري الكوري في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسبل دعمه والتوسع فيه خلال الفترة القادمة، وأخيرًا جلسة ختامية يتم خلالها إعلان نتائج أعمال تلك الجلسات وأبرز التوصيات التي خلصت إليها المناقشات وخطط التحرك وآليات العمل خلال الفترة القادمة.

يذكر أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، يسعى منذ تأسيسه إلى تناول القضايا ذات الأولوية ودعم متخذ القرار في قضايا الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، لدفع مسيرة الإصلاح المؤثرة على مسار التنمية في الأجلين القصير والمتوسط، وذلك من خلال رصد الواقع وتحليل الوضع الراهن لبحث التغيرات التي تطرأ في شتى المجالات، وتحديد المشكلات الرئيسية وتحليلها، وصولًا إلى صياغة مقترحات فعالة لعلاج تلك القضايا، وذلك في ضوء برامج الحكومة وإستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وبمشاركة المجتمع المدني وكافة الأطراف.

على الجانب الآخر، يعد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، هو الجهة المعنية بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وذلك بطريق مباشر أو من خلال تنسيق جهود الجهات والجمعيات الأهلية والمبادرات العاملة في هذا المجال، حيث يهدف إلى وضع برنامج وطني لتنمية وتطوير المشروعات وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها وتحفيز المواطنين على الدخول إلى سوق العمل من خلال هذه المشروعات، ونشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال والبحث والإبداع والابتكار وتنسيق جهود كافة الجهات المعنية في هذا المجال.

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