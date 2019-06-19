القاهرة : الأربعاء 19 يونيو 2019
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الأربعاء 19/يونيو/2019 - 10:27 ص

مدرب فنزويلا يحتفي بتقنية الفيديو

مدرب منتخب فنزويلا،
مدرب منتخب فنزويلا، رافائيل دوداميل
وكالات
dostor.org/2676346

اعتبر مدرب منتخب فنزويلا، رافائيل دوداميل، التعادل السلبي أمام البرازيل، في ثاني جولات المجموعة الأولى ببطولة كوبا أمريكا 2019، بمثابة "نتيجة تاريخية"، بينما احتفى بفاعلية حكم الفيديو المساعد (فار)، الذي ألغى 3 أهداف لصاحبة الأرض.

وفي مؤتمر صحفي عقب انتهاء المباراة، التي أقيمت مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، على ملعب (أرينا فونتي نوفا)، قال دوداميل "فليحيا الفار، مرحبا بالفار".

وأكد المدرب الفنزويلي أنه "سعيد وراضٍ وفخور"، لأن فريقه "قدم عملا رائعا" وحقق نتيجة "تاريخية".

وأبرز أن هذا الأمر "له أهمية كبيرة لأنه يتعلق بالتعادل أمام البرازيل في البرازيل"، مضيفا "يجب الاستمرار على هذا النحو من أجل التأهل لربع نهائي كوبا أمريكا".

ومع ذلك، حذر دوداميل من أن "العامل الأهم في كل هذا هو احتواء الفرحة، التي منحتنا إياها هذه النتيجة، يجب الاستمتاع بالتأكيد لأن هذا أمر تحقق بعد جهد كبير، لكن من أجل أن يصبح لذلك قيمة يجب أن نتأهل".

وعن تدخل حكم الفيديو المساعد، أقر بأن فريقه "بشكل ما استفاد" من قرارات هذه التقنية، لكن ليس بمعنى حصوله على شيء لا يستحقه، مؤكدا صحة القرارات.

وحول الخصم القادم لفنزويلا في دور المجموعات، أكد "ضرورة احترام منافس مثل بوليفيا، والعمل من أجل تحقيق الفوز".

وفي سياق آخر، وجه دوداميل انتقادات شديدة لتنظيم بطولة كوبا أمريكا، مشيرا إلى أن كل ما يتعلق بالنواحي اللوجيستية، ليس على مستوى المسابقة والبلد المضيف.

وقال "الجميع يتوقع (من البرازيل) رؤية الأفضل في كل شيء، تماما مثلما هم الأفضل في كرة القدم".
وأضاف "المرء ينتظر الأفضل للاستمتاع بكوبا أمريكا في البرازيل، لكننا تفاجأنا بالتنظيم اللوجيستي فيما يتعلق بالفنادق، فالأمر ليس على مستوى كوبا أمريكا ولا البرازيل".

وجاءت هذه التصريحات ردا على سؤال حول الحالة السيئة لملعب (أرينا فونتي نوفا)، الذي أقيمت على أرضه المباراة.

واعتبر المدرب تصريحاته "انتقادا بناء"، مشيرا إلى أنها بمثابة "لفت نظر لأننا تفاجأنا للغاية، لكننا لا نحاول البحث عن أعذار، فنحن جئنا لنلعب".

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