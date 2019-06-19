أميرالكويت يتوجه إلى العراق في زيارة رسمية

توجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الأربعاء، على رأس وفد رفيع المستوى إلى العراق، في زيارة رسمية تعد الثانية له منذ توليه مهام الحكم.



ومن المقرر أن يلتقي أمير الكويت خلال الزيارة مع كل من الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء العراقي الدكتور عادل عبدالمهديح، حيث ستتناول المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



ويضم الوفد الكويتي المرافق لأمير الكويت خلال الزيارة كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون مجلس الوزراء أمس الصالح، ووزير المالية نايف الحجرف، ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة للخدمات خالد الروضان، ووزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين.



تجدر الإشارة إلى أن الزيارة الأولى لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كانت في 29 مارس 2012؛ حيث ترأس وفد الكويت المشارك في اجتماع القمة العربية التي عقدت في بغداد آنذاك.