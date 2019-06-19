قرار أمام البرلمان العربي يطالب بتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية

أعلن الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، أن هناك مشروع قرار أمام جلسة البرلمان المقررة اليوم الأربعاء، بدعوة الأمم المتحدة والجامعة العربية لتصنيف مليشيات الحوثي كجماعة إرهابية.



وقال السلمي -في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني اليوم- إنه سيتم التصويت على القرار ورفعه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والأمين العام للجامعة العربية، مشيرًا إلى أن البرلمان العربي لن يتوانى عن أي جماعة تستهدف المنشآت المدنية.



وأشار السلمي إلى تعمد الحوثيين استهداف المنشآت المدنية في دول الجوار مثلما حدث مؤخرًا في السعودية هو جريمة حرب.



ولفت كذلك إلى تهديد الحوثيين للنواب اليمنيين لأنهم يحضرون جلسات البرلمان اليمني.



وقال إن البرلمان العربي سيطلب من الاتحاد البرلماني الدولي توفير حماية لهم؛ مشيرًا إلى البرلمانيين لهم حصانة في أي مكان بالعالم.