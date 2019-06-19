حنفي: توفير آليات التمويل لشباب المستثمرين في الوطن العربي

عقد الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية اجتماعا مع الدكتور هاشم حسين ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالبحرين، بمقر الاتحاد ببيروت لتوفير آليات التمويل اللازم لشباب المستثمرين في الوطن العربي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم ريادة الأعمال وتقديم الخدمات لهم.



وأكد عقب الاجتماع انه تم استعراض خطة عمل اتحاد الغرف العربية 2019 -2020 لتقديم حزمة من الخدمات لصغار المستثمرين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من مؤسسات التمويل ورفع الوعي بأهمية ريادة الأعمال وآلية تحويل الأفكار إلى مشروعات ناجحة وكذلك توفير حزمة من البرامج التدريبية لرواد الأعمال من الشباب بالدول العربية.



وقال إنه تم الاتفاق على تنظيم مسابقة لرواد الأعمال العرب على هامش مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب في دورته الثامنة عشر والمزمع عقده في دولة البحرين في شهر نوفمبر المقبل وينظمه اتحاد الغرف العربية بالتعاون مع الغرفة التجارية بالبحرين حيث ستنطلق فعاليات المسابقة في كافة الدول العربية لاختيار أفضل المشروعات لرواد الأعمال من الشباب العرب الذين سيقومون بعرض مشروعاتهم أمام نخبة من رجال الأعمال لاختيار افضل المشروعات ليتم تمويلها وتقديم الدعم اللازم لها كما تم الاتفاق على عقد برنامج تدريبي بمقر اتحاد الغرف العربية للكوادر العاملة بالغرف العربية.