القاهرة : الأربعاء 19 يونيو 2019
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اقتصاد
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 10:23 ص

تراجع أسعار المستهلكين بالسعودية على أساس سنوي في مايو

تراجع أسعار المستهلكين
وكالات
dostor.org/2676338

أظهرت بيانات حكومية، اليوم الأربعاء، أن أسعار المستهلكين في السعودية انخفضت على أساس سنوي في مايو للشهر الخامس على التوالي، لكن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع قليلا عن مستواه في أبريل.

وأشارت بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين تراجع 1.5 بالمئة على أساس سنوي في مايو، بينما زاد 0.1 بالمئة عن أبريل.

وقال خبراء اقتصاد إن انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي يرجع جزئيا إلى انحسار تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام الماضي.

وأظهرت بيانات اليوم أن المؤشر الفرعي للإسكان والمياه والكهرباء والغاز والوقود نزل 7.5 بالمئة عن مستواه قبل عام.

وتراجع المؤشر الفرعي 7.8 بالمئة في أبريل.

غير أن أسعار الغذاء والمشروبات زادت 1.8 بالمئة، وهي نسبة أعلى من الوتيرة المسجلة في أبريل، في حين ارتفعت تكلفة التعليم 1.3 بالمئة دون تغيير عن أبريل.

ولا يزال الخبراء الاقتصاديون يتوقعون انكماشا في 2019 بعدما ارتفعت الأسعار خلال 2018 بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي فرضت لدعم الإيرادات غير النفطية في مواجهة هبوط أسعار النفط الطويل المدى.

وتتوقع كابيتال إيكونوميكس أن تنزل أسعار المستهلكين في السعودية 1.3 بالمئة في 2019 بينما يتوقع بنك أبوظبي التجاري تراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.9 بالمئة هذا العام.

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