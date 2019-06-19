سعفان: السعودية حظرت العمل تحت أشعة الشمس من 12 ظهرا لـ3 عصرًا

بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص من الساعة 12 ظهرا إلي الساعة الثالثة مساء، ويستمر سريانه حتى 15 سبتمبر 2019، وذلك حرصا على سلامة وصحة العاملين، وتجنبيهم ما قد بسببه العمل في هذه الفترة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة وما قد ينتج عنها من تأثيرات سلبية على الصحة مثل التعرض لضربة الشمس أو الإجهاد الحراري.



تلقت وزارة القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع لها بالقنصلية المصرية بالرياض، أشار فيه الدكتور ياسر غازي الملحق العمالي إلى أن وزارة العمل السعودية دعت أصحاب العمل عند تنظيم ساعات العمل مراعاة ما نص عليه هذا القرار للمساهمة في حماية سلامة وصحة العاملين من المخاطر المصاحبة للتعرض لأشعة الشمس.



ونص القرار على عدم جواز تشغيل العامل في الأعمال المكشوف تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشر ظهرا إلى الساعة الثالثة مساء من بدء تنفيذ القرار إلى نهاية 15 سبتمبر المقبل.



واستثنى القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز وأعمال الصيانة للحالات الطارئة على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس، كما استثنى القرار عددا من المحافظات في بعض مناطق المملكة، نظرا لاختلاف درجات الحرارة، حيث تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها.