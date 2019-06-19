القوى العاملة تتابع مستحقات "الديب" المتوفى فى إيطاليا

وصل إلى أرض الوطن، مساء أمس الثلاثاء، جثمان المواطن المصري ابراهيم صابر ابراهيم الديب، المتوفي بإيطاليا، على رحلة مصر للطيران رقم 706.



وكانت وزارة القوى العاملة، قد وجهت مكتب التمثيل العمالي التابع لها بالقنصلية المصرية بميلانو - إيطاليا، بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل جثمان المتوفى، فضلا عن بحث مستحقاته والضمان الاجتماعي.



وتلقت الوزارة تقريرا عبر المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، يفيد بأن المواطن المتوفى من مواليد 29 أبريل 1966، من ميت عمو، محافظة الدقهلية وتوفي في ميلانو بتاريخ 11 يونيو الجاري، ويقوم مكتب التمثيل العمالي بمتابعة مستحقات أسرة المتوفي لدي هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي "الأنبس" ولدي صاحب العمل.