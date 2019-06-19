بدء امتحان التربية الدينية للمكفوفين بمطروح

بدأت قبل قليل، امتحانات الثانوية العامة للمكفوفين بمحافظة مطروح، في مادة التربية الدينية والتي تستمر لمدة ساعتين ونصف، وسط تكثيفات أمنية مشددة وترتيبات من مديرية التعليم بالمحافظة لتوفير سبل الراحة للطالبة الوحيدة التي تتواجد في امتحانات المكفوفين.



يذكر أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح قد أعلنت أن طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحانات في 10 لجان على مستوى المحافظة "4 بمدينة مرسى مطروح، ولجنتين بمدينة الحمام ولجنة بكل من الضبعة وبرانى وسيوة، والسلوم"، وأن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمحافظة مطروح 1840 طالبًا وطالبة، منهم 1550 طالب نظام حكومى و290 منازل.



وانطلقت امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019 للمكفوفين، السبت 8 يونيو الجاري، في مادة اللغة العربية "ورقة أولى".



ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم الثلاثاء 2 يوليو 2019، في مادة التربية الوطنية والتي تستمر لمدة ساعتين ونصف الساعة.