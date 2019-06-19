تقرير: أوكلاند النيوزيلندية عرضة لخطر السياحة المفرطة

دُرجت أوكلاند، أكبر مدن نيوزيلندا، بين مدن العالم التي يُحتمل تعرضها لخطر السياحة المفرطة، وفقا لما ذكره تقرير (Destination 2030) اليوم الأربعاء.



وأشار التقرير إلى أن أوكلاند من الوجهات التي تؤدى أداء ناضجا في مجال السياحة، حيث تذخر ببنية تحتية سياحية راسخة ومواقع ترفيهية قوية ورحلات لأنشطة الأعمال وغيرها، لكنها مدينة عرضة لخطر "الضغوط المستقبلية".



وتمثل السياحة قطاعا يدر عدة مليارات من الدولارات الأمريكية على أوكلاند، التي استقبلت أكثر من 715 ألف زائر في يناير 2016 وحده.



ومن "الوجهات الأخرى التي تؤدى أداء ناضجا" وعرضة للخطر فهي برلين ودبلن ولاس فيغاس ولشبونة ولندن ولوس أنجليس ومدريد وميامي ونيويورك وسول وإشبيلية وسيدني.



تجدر الإشارة إلى أن منظمة السياحة العالمية عرفت السياحة المفرطة بأنها "تأثير السياحة على أي وجهة على نحو يؤثر بشكل مفرط على جودة حياة المواطنين ونوعية تجارب الزائرين بطريقة سلبية".



وقد قام بإعداد التقرير (Destination 2030) المجلس العالمي للسفر والسياحة ومؤسسة العقارات التجارية (جيه أل أل).