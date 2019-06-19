الخطوط الجوية الكورية توافق على شراء 30 طائرة ركاب B787

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكورية اليوم الأربعاء عن أنها وقعت صفقة لشراء 30 طائرة ركاب طراز B787 لتعزيز أسطولها، ومن المقرر أن يبدأ التسليم العام المقبل.



وقالت الشركة في بيان، إن شركة الخطوط الجوية الكورية وقعت مذكرة تفاهم مع شركة بوينج لشراء 20 طائرة من طراز B787-10 و10 طائرات من طراز B787-9 في معرض باريس الدولي الثالث والخمسين.



وقالت الشركة،إن الطائرات القادمة ستحل محل النماذج القديمة للشركة A330 وB777 وB747 التي تعمل حاليا.



وأوضحت أن تسليم طراز B787-9s سيبدأ في عام 2020 وسيبدأ تسليم طائرات B787-10s في العام التالي، دون الإفصاح عن قيمة العقد.



وبناءً على طلبيات B787، ستقوم شركة النقل الوطنية الكورية بتشغيل 40 طائرة B787 دريم لاينرز، بما في ذلك 10 طائرات حالية.



يذكر أنه حاليا، يعمل أسطول من 168 طائرة.