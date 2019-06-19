سامسونج تطرح جالاكسى نوت 10 القائم على تقنية 5G

من المتوقع أن تطرح شركة سامسونج للإلكترونيات أحدث منتجاتها، جالاكسي نوت 10، بحجمين لموديلات الجيل الخامس في أغسطس في كوريا الجنوبية، حسبما ذكرت مصادر صناعية اليوم الأربعاء.



وسيطرح جالاكسي نوت 10( Galaxy Note 10 ) من سامسونج بحجمين- 6.4 بوصات للطراز القياسي و 6.8 بوصات للطراز المميز ، بحدود من 1.2 مليون وون (1020 دولار أمريكي) إلى 1.4 مليون وون ، طبقًا للمصادر.



وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن تكشف سامسونج عن جهازها الرئيسي في أوائل أغسطس ، مع إطلاق رسمي في وقت لاحق من الشهر.



بينما قدمت شركة سامسونج هاتفها الذكي الرائد Galaxy S10 في أربعة أشكال ، بما في ذلك طراز واحد قائم على 5G صدر في أبريل ، فالهاتف سوف يدعم 5G فقط في السوق المحلي.



وقالت الشركة إن "جالاكسي نوت 10 سيكون أغلى من سابقه ، في حين أن المفاوضات بشأن أسعار الشحن جارية حاليا مع سامسونج".



وقال مسئول في شركة محلية مشغلة للاتصالات اللاسلكية: "قد يكون المستهلكون قادرون على شراء المزيد من الهواتف بأسعار أرخص بكثير إذا استمرت شركات الاتصالات في تقديم دعم كبير لهواتف الجيل الخامس".



يبدأ سعر جالاكسي أس 10 القائم على 5G من 1.39 مليون وون ، لكن سعر الشراء الفعلي كان أقل من ذلك بكثير حيث وسّعت شركات الاتصالات المحلية الإعانات لجذب المزيد من الزبائن إلى الاشتراك في شبكة 5G .