سيئول تستضيف مؤتمرًا صحيًا دوليًا لمحاربة الأمراض الوبائية

صرحت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (KCDC) اليوم الأربعاء بأن كوريا الجنوبية أصبحت أول دولة آسيوية تستضيف مؤتمرًا لمبادرة الصحة العالمية لمكافحة مرض السل وفيروس العوز المناعي البشري والملاريا.



وخلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي يستمر يومين لمنظمة يونيت إيد (UNITAID: وحدة المساعدة لزيادة تغطية علاج الإيدز والملاريا والسل )، والذي يستمر حتى يوم الخميس في سيئول، سوف يبحث حوالي 80 ممثلًا عن المنظمة والبلدان المتلقية للمعونة ومنظمة الصحة العالمية عن طرق لتشخيص وعلاج الأمراض الثلاثة المعدية بشكل أفضل ودعم تطوير المعدات الطبية اللازمة، وفقا لـ KCDC.



وسيناقش المشاركون أيضا طرق خفض تكاليف العلاج وتحسين جودة الأدوية ودعم الابتكار للسماح للبلدان النامية بتلقي المساعدة في الوقت المناسب.



وتعتبر كوريا الجنوبية هي الدولة الآسيوية الوحيدة التي تتمتع بعضوية كاملة في المنظمة الصحية المستقلة، التي تعمل مع منظمة الصحة العالمية لمساعدة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.



ومنذ عام 2018، حصلت على مقعد في مجلس صنع القرار في يونيتايد.



وتم إطلاق المنظمة في عام 2006، بقيادة فرنسا وبريطانيا والنرويج والبرازيل وشيلي. كانت يونيتيد قد حصلت على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي اعتبارًا من العام الماضي لإجراء برامج مختلفة.



وقدمت سيئول 59 مليون دولار لدعم المبادرة في الفترة 2008-2018 ووافقت على مواصلة تقديم المساعدة حتى عام 2021.



وتفرض كوريا ضريبة تضامنية على تذاكر السفر بقيمة 1000 وون (0.85 دولار) على جميع المسافرين جوًا الى الخارج، حيث يتم تحويل الأموال إلى يونيتيد ومبادرات الرعاية الصحية الدولية الأخرى.