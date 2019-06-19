التحالف العربى يسقط طائرة حوثية تحمل متفجرات فى سماء اليمن

أعلنت قوات التحالف العربي اليوم الأربعاء، أن القوات الجوية للتحالف اعترضت ودمرت طائرة مسيرة تحمل متفجرات في الأجواء اليمنية، حيث كانت تتوجه للشمال الشرقي فوق حجة.



كما أعلنت قوات التحالف العربي، أن التحالف مستمر في تحييد القدرات العدائية الحوثية.



يأتي هذا في أعقاب إطلاق الحوثيين مقذوف في مطار أبها السعودي الخميس الماضي، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 26 شخص من بينهم أطفال ونساء.



فيما وهد التحالف العربي بالرد على الحوثيين وردعهم، لأنهم ينتهكون كل المواثيق والأعراف الدولية والقانونية، لاسيما وهم مدعومون من النظام الإيراني.



كما صرح المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية العقيد الركن تركي المالكي، أعلن قبل أيام أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت وأسقطت خمس طائرات مسيّرة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه مطار أبها الدولي مجددا ومحافظة خميس مشيط.