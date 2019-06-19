وزير الاقتصاد الألمانى يسعى إلى تحسين شروط المنافسة فى الصين

يسعى وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير خلال زيارته للصين إلى تحسين شروط المنافسة هناك.



وفي مستهل زيارته للصين التي تستغرق ثلاثة أيام، التقى الوزير المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي اليوم الأربعاء في بكين الوزير الصيني لشؤون تنظيم الأسواق، شيتو ياكينج. وبخلاف العلاقات الاقتصادية الثنائية فإنه من المنتظر أن تدور المحادثات أيضا حول تطورات الحرب التجارية بين

الولايات المتحدة والصين.



وقال ألتماير: "الصين والاتحاد الأوروبي شركاء من ناحية، لكنهما متنافستان أيضا"، مضيفا أن الصين أكبر شريك تجاري لألمانيا، وهو ما يتطلب تعميق العلاقات الاقتصادية الجيدة، على حد تعبيره، وأضاف: "نحتاج إلى شروط منافسة متكافئة بدون تمييز أو ظلم".



ومن المقرر أن يلتقي الوزير اليوم وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني مياو واي، ووزير التجارة زهونج شان.



وفي المساء يلتقي ألتماير رئيس لجنة التنمية والإصلاح، وهي أعلى سلطة اقتصادية في الصين، هي ليفينج.