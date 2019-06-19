مباحثات السيسي في بوخارست.. نقلة نوعية في علاقات مصر ورومانيا

حققت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، لبوخارست نقلة نوعية في العلاقات المصرية – الرومانية التي شهدت تطورات إيجابية هذا العام بعد المباحثات الهامة التي أجرها الرئيس الروماني كلاوس يوهانس مع الرئيس السيسي على هامش القمة العربية- الأوروبية الأولى التي عقدت في فبراير الماضي بمدينة شرم الشيخ.



وتؤكد زيارة السيسي لبوخارست - التي تتزامن مع قرب انتهاء رئاسة رومانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي هذا الشهر- حرص مصر على دعم علاقات الصداقة القوية مع رومانيا في ضوء الاحتفال بمرور 113 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.



ومن المتوقع أن تتطرق المباحثات المرتقبة بين الزعيمين المصري والروماني القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل دعم التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب فضلا عن تعزيز التعاون بين الاقتصادي والتجاري بين البلدين.



وترى رومانيا أن مصر أهم شريك اقتصادي لها وعنصر هام للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين مليار دولار عام 2018 وتسعى رومانيا للاستفادة من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي هذا العام وتولي اهتماما كبيرا بدعم التعاون الثلاثي ومتعدد الأطراف في ضوء موقعهما الجغرافي المتميز في الشرق الأوسط وأوروبا، كما تري أن مصر تمتلك مقومات اقتصادية كبيرة بفضل تحسن مناخ الاستثمار في البلاد مما يوفر فرصة للتنبؤ لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصري وهناك إمكانية لقيام الشركات الرومانية بضخ استثمارات فى مصر فى ضوء الظروف الجديدة نتيجة للإصلاحات الاقتصادية.



وكانت الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية – الرومانية -التي عقدت في القاهرة نهاية فبراير الماضي تحت رئاسة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وستيفان رادو أوبريا وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال الرومانى - قد ناقشت سبل دعم التعاون الثنائي وتطوير المشروعات المشتركة فى مجالات الاستثمار وإنتاج العربات والقاطرات والإنتاج الكهربائى والبتروكيمياويات والأسمنت والموارد المائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والصحة والمنتجات الدوائية.