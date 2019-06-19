جاليرى بيكاسو يستضيف معرض الفنان الفرنسى دلشاد كويستانى السبت

يُنظم جاليري بيكاسو، السبت المُقبل، معرض الفنان التشكيلي الفرنسي دلشاد كويستاني، في تمام السادسة مساءً بمقر الجاليري، بالزمالك، ويستمر المعرض حتى السبت 6 يوليو المُقبل.



ودلشاد کویستاني، فنان فرنسي من أصل کردي، متعدد الاهتمامات الفنية منها الغناء والشعر والرسم والتمثيل، عند وصوله أوروبا اهتم بالفن التشكيلي وظهر أسمه من خلال العديد من المعارض وفتح جاليري خاص باسمه في وسط مدينة شومونت الفرنسية، واستطاع أن يعمل أكثر من عشرات المعارض الخاصة وعشرات المشاركات في أكثر من 20 دولة، وكان ضيف شرف في كثير من المعارض، كما شارك في خمسة أفلام كممثل، عضو اتحاد الأدباء وعضو نقابة الفنانين بكردستان، عضو جمعيات ثقافية مختلفة، رئيس جمعية ثقافية فرنسية أفريقية سابقًا، عضو الكونجرس الوطني الكردي.



يُعتبر معرضه بجاليري بيكاسو هو ثاني معارضه بمصر، وذلك بعد تنظيمه معرض بمتحف أحمد شوقي في مارس من العام الماضي 2018.

