القاهرة : الأربعاء 19 يونيو 2019
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الأربعاء 19/يونيو/2019 - 08:33 ص

غدًا.. نسمة محجوب على المسرح المكشوف

نسمة محجوب
نسمة محجوب
أ ش أ
dostor.org/2676210

تقدم المطربة الشابة نسمة محجوب حفلا ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي على المسرح المكشوف في الثامنة مساء غد الخميس.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أعمال نسمة محجوب الخاصة منها "حب أخوات، قلبي، وهتقولي إيه" إلى جانب باقة مختارة من مؤلفات الموسيقى العربية وعدد من الأعمال الغربية الشهيرة.

يذكر أن الفنانة الشابة نسمة محجوب ارتبطت بالفنون منذ طفولتها حيث بدأت الغناء في العاشرة من عمرها ثم التحقت للتدريب بدار الأوبرا لمدة 7 سنوات وتميزت بقدرتها على الغناء بعدة لغات إلى جانب إجادتها للعزف على آلة البيانو وجاءت انطلاقتها الحقيقية على الساحة الفنية من خلال الاشتراك ببرنامج غنائي لاكتشاف المواهب حيث حصلت على المركز الأول بعد منافسة قوية مع عدد من المشاركين من دول عربية مختلفة.

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