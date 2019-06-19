تراجع إيرادات "ويتبريد" البريطانية خلال الربع الأول

أعلنت شركة الفنادق والمنتجعات البريطانية "ويتبريد" اليوم الأربعاء تراجع إيراداتها خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3.7% سنويا، مشيرة إلى أن أداءها خلال الربع الأول كان مرنا في مواجهة ظروف السوق غير المواتية.



في الوقت نفسه أكدت الشركة البريطانية ثقتها في قدرتها على تحقيق أهدافها على المدى الطويل رغم التحديات التي تواجهها السوق على المدى القصير.



وأشارت الشركة إلى اعتزامها إطلاق برنامج لإعادة شراء جزء من أسهمها المطروحة في البورصة بقيمة ملياري جنيه إسترليني اعتبارا من الغد، في إطار المرحلة الثانية من خطة تحويل جزء من السيولة النقدية التي حققتها من صفقة بيع شركة "كوستا" إلى المساهمين.



وعن توسع الشركة في ألمانيا قالت "أليسون بريتان" الرئيسة التنفيذية إن "توسعاتنا في ألمانيا تحقق المستهدف بشدة، أداء فندقنا الجديد في هامبورج فاق توقعاتنا وفندقنا في فرانكفورت يواصل الأداء الجيد".