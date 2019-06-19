على مستوى الأعمال الأدبية احتلت رواية"عندما يغني لوبستر المستنقعات الأحمر" لداليا اوينز المركز الأول في قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب في الأسبوع الأخير لتستمر هذه الرواية في القائمة الـ 39 أسبوعا بينما حلت رواية "ظل المحارب" لكريستين فيهان في المركز الثاني.



وفي المركز الثالث جاءت رواية "بلا حل" لجيمس باتيرسون وديفيد ايليس فيما كان المركز الرابع لرواية "مدينة الصبايا" بقلم اليزابيث جيلبرت.



وفي المركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز للأسبوع الأخير حلت رواية "سقوط" لنيل ستيفينسون.



أما على مستوى الأعمال غير الأدبية فقد تصدر كتاب "تكبيل الصحافة" لمارك ليفين القائمة للأسبوع الثالث على التوالي وجاء كتاب "حصار" لمايكل وولف في المركز الثاني.



وفي المركز الثالث جاء كتاب "متعلمة" لتارا وستوفر وحل "تقرير مولر" الذي أعدته جريدة واشنطن بوست رابعا، فيما تراجع كتاب كتاب "الرواد" لديفيد ماكولوغ للمركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب في الأسبوع الأخير.