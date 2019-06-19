"لواء الثورة" و"المقاومة الشعبية بكرداسة" أبرز محاكمات اليوم

تشهد محاكم القاهرة والجيزة العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام، وأبرزها تحديد الجنايات مصير المتهمين بلجان المقاومة الشعبية بكرادسة، ومحاكمة 271 متهمًا بقضيتي "حسم 2" و"لواء الثورة".





تحديد مصير المتهمين بلجان المقاومة الشعبية بكرادسة



تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة".



وكانت المحكمة بالجلسة الماضية قد أمرت بإحالة أوراق 6 متهمين إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.



وضمت قائمة المحالين للمفتي كلا من "أحمد عبدالرحمن محمود البطاوي، ومحمد عبداللطيف حنفي الرفاعي، ومحمد صلاح عبدربه، وإسلام كمال أبوالفتوح مطر، وإسلام محمود عبدالفتاح أبوالمجد، وفايز زكي علي أبوداغر".



كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهمًا، اتهامات تأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" وأنشأت على خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلاثة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازة مفرقاتTNT وإعانة على لفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.





محاكمة 271 متهمًا بقضيتي "حسم 2" و"لواء الثورة"



تنظر محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، محاكمة 271 متهمًا، فى قضيتي "حسم 2" و"لواء الثورة".



وجهت النيابة العامة للمتهمين بقضية "حسم 2"، تهم اغتيال النقيب إبراهيم عزازى شريف، والاشتراك فى الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة.



كما وجهت للمتهمين بقضية "لواء الثورة"، الانضمام لتنظيم إرهابى، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.





طلب رد هيئة محاكمة قضية التلاعب بالبورصة



تنظر الدائرة 107 مدني، المنعقدة في دار القضاء العالي برئاسة المستشار ممدوح شاكر بطرس، نظر طلب الرد المقام من محمد قدري "المحامي" المدعي بالحق المدني بوقف نظر الدعوى في قضية "التلاعب بالبورصة" مؤقتًا.



وكانت النيابة العامة، قد انضمت مع محمد قدري فريد المدعي بالحق المدني، في دعوى رد هيئة المحكمة، لعدم صلاحية المحكمة المطلوب ردها بنظر القضية.



وقدم محمد قدري المدعي بالحق المدني مستندات تثبت أن المحكمة المطلوب ردها كانت حكمت في الدعوي رقم 64 لسنة 2014وموضوعها طلب رفع الحظر على التصرف في الأموال السائلة والمنقولة لبعض المتهمين في القصية، مما يؤكد أن المحكمة طبقا لنص المادة 146 من قانون المرافعات غير صالحة لنظر الدعوي.





محاكمة شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية بالأزبكية



تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 6 متهمين بالاتجار بالبشر بالأزبكية.



وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة شمال القاهرة الكلية برئاسة المستشار حاتم فاضل لمحامي العام الأول، في القضية رقم 17921 178 لسنة 2018 جنايات الأزبكية، أن المتهمين "حمادة رشاد، ومصطفى عبد الرحمن، ومحمد أحمد، ومحمد عبد البديع، ومحمود خالد، وسعيد محمد"، في غضون عام 2018 بدائرة قسم الأزبكية، قام المتهمون جميعا بالانضمام لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر، تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتي أسسها وأدارها المتهم الأول وآخر مجهول متعاملين في أشخاص طبيعيين بمختلف الصور، بأن ارتكبوا سلوك الاستقبال للمجني عليهم "أحمد محمد، ومحمد صلاح الدين، ورضا كرم، وعلي وحيد"، وكان ذلك باستغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلي لديهم لزراعتها لأشخاص مجهولين بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وهو ما ترتب عليه إصابة المجني عليه "أحمد محمد" وقد ارتبطت تلك الجريمة بجرائم زراعة الأعضاء.





محاكمة ضابط وآخرين بتعذيب مواطن حتى الموت



تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، محاكمة ضابط بقسم شرطة الوايلي و8 آخرين "أفراد شرطة"، في اتهامهم بالاعتداء بالضرب والتعذيب على مواطن على نحو أسفر عن وفاته واستعمال القسوة مع اثنين آخرين ما تسبب في وقوع إصابات بهما.



كان المستشار عبد الرحمن شتله المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، وهم جميعًا مخلي سبيلهم، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الحوادث، والتي أسندت إليهم اتهامات بارتكابهم لجرائم الضرب المفضي إلى الموت واستعمال القسوة معتمدين في ذلك على سلطان وظيفتهم على نحو يمثل إخلالًا بشرف الوظيفة العمومية، وحيازة أحدهم "أمين شرطة" لسلاح غير مرخص.



جاء بتحقيقات النيابة العامة أن المتهمين قاموا في 25 مايو 2016 بضرب المجني عليه "حسين فرغلي حسن فرغلي" عمدا بأن انهالوا على جسده بأدوات تتسبب في رضوض "شوم وكعب طبنجة" وبأيديهم وأرجلهم، فأحدثوا به الإصابات والآلام الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي نشأ عنها انفعال نفسي ومجهود عضلي، أسهما وعجلا - مع حالته المرضية بالقلب - في إصابته بنوبة قلبية حادة نتج عنها وفاته، ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته.





محاكمة عامل قتل زوجته في المطرية بسبب خلافات أسرية



تنظر الدائرة 19 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد جادو، محاكمة عامل رخام، متهم بقتل زوجته في المطرية، بسبب خلافات أسرية بينهما.



البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم المطرية، بلاغا من الأهالي بمنطقة ميدان المطرية، بوقوع جريمة قتل ضحيتها ربة منزل لقيت مصرعها على يد زوجها بسبب الخلافات الأسرية على أحقية مسكن الزوجية، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.



واتضح من المعاينة الأولية أن الزوجة تدعى "غادة.ع" 30 سنة، ربة منزل أم لطفلين، غارقة في دمائها ومفارقة الحياة، كما اتضح أن المتهم هو زوجها ويدعى "إبراهيم.ش- 33 سنة"، وذلك بسبب خلافات أسرية بينه وبين زوجته بسبب نزاع على شقة الزوجية.



وبتكثيف التحريات، وجمع المعلومات، تم ضبط المتهم مختبئا بمنطقة ترب البساتين، ومواجهته أمام ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، اعترف المتهم بارتكابه الواقعة لوجود خلافات زوجية بينه وبين المجنى عليها، لتمسكها بحقها فى مسكن الزوجية بصفتها حاضنة، ما أثار حفيظته بعد طلبها الطلاق منه ورفضها عودته المنزل مرة أخرى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معه، وأحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.