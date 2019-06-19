ماي: تدريب المعلمين على اكتشاف مشاكل الصحة العقلية مبكرا

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن هناك خطة لتدريب جميع المعلمين في إنجلترا وويلز على اكتشاف العلامات المبكرة لمشكلات الصحة العقلية لدى الأطفال كجزء من حزمة من التدابير الرامية إلى إعطاء الأولوية للوقاية.



وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية أن ماي ستزور مدرسة في جنوب غرب لندن لتسليط الضوء على أهمية تحديد مشاكل الصحة العقلية في وقت مبكر، وتقديم سلسلة من الوعود، بما في ذلك توفير مواد تعليمية جديدة لاستخدامها في الفصول الدراسية والإرشادات القانونية المحدثة بشأن مسؤوليات المدارس، فيما يحذر المعلمون من أن الصحة العقلية للتلاميذ في "مرحلة الأزمة".



وأوضحت الصحيفة أنه فى إطار الخطة سيتم تشجيع موظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا على تلقي التدريب على الوقاية من الانتحار، مع تحديث الإرشادات المهنية للعاملين الاجتماعيين لإلزامهم بالحصول على التدريب ذي الصلة.



ويأتي هذا في الوقت الذي تشير فيه جمعية الأطفال الخيرية إلى أن نحو 100 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عامًا ممن يعانون من مشكلات في الصحة العقلية يحرمون من الرعاية لأن هيئة الصحة العامة في انجلترا تعتبرهم غير مرضى بدرجة كافية، وأن حوالي 80 ألف طفل فقط يحصلون على الرعاية من إجمالي 185 ألف طفل يطلبون المساعدة في هذا الإطار.