مطرب يغني لمدة 9 ساعات في حفل موسيقي بكوريا الجنوبية

حقق المطرب ومؤلف الأغاني الكوري الجنوبي لي سونج هوان رقما قياسيا بالغناء لمدة 9 ساعات و30 دقيقة متواصلة في حفل موسيقي يعتبر الأطول في كوريا.



وأدى لي "53 عاما" 93 أغنية خلال الحفل الذي أقيم بالصالة الرياضية في جامعة هواجونج في سول، وحضره أكثر من 3 الآف معجب ولم يتخلله سوى استراحتين فقط.



وذكرت صحيفة (كوريا تايمز) على الإنترنت، أن الرقم القياسي السابق كان 8 ساعات و27 دقيقة وحققه لي سونج أيضا في عام 2016، مشيرا إلى أنه كان يخطط لإطلاق ألبومه 12 في 15 أكتوبر القادم احتفالا بمرور 30 عاما من ظهوره في عالم الموسيقى والغناء.



وكان لي قد بدأ يشق طريقه في عالم الفن عام 1989 ومعروف على نطاق واسع باسم "ملك العروض الحية" لحفلاته الموسيقية الفردية الطويلة والمتكررة، حيث أقام أكثر من ألف حفل موسيقي.