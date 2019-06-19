ارتفاع أسعار النفط اليوم الأربعاء.. "برنت" بـ62.24 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، أكثر من دولار للبرميل، بعد أنباء بأن الصين والولايات المتحدة ستجددان محادثات التجارة قبيل اجتماع أثناء قمة مجموعة العشرين هذا الشهر، مما أثار الآمال بأن يسوي البلدان حرب التجارة الدائرة بينهما.



وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.97 دولار بما يعادل 3.8 % إلى 54.9 دولار للبرميل، كما ارتفعت عقود خام برنت 1.20 دولار أو 2% إلى 62.24 دولار للبرميل.



وقال المهندس مدحت يوسف، خبير هندسة البترول والطاقة، ونائب رئيس هيئة البترول سابقًا لـ"الدستور": "إن ارتفاع أسعار النفط يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري، ويؤدي إلى ارتفاع فاتورة الدعم في الموازنة العامة للدولة".