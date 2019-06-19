فى اتصال هاتفى.. شيخ الأزهر يوصى محمد صلاح بعدة وصايا

تلقى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مساء أمس الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من الكابتن محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، ونادي ليفربول الإنجليزي، وأعرب صلاح خلال اتصاله عن تقديره لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وسعادته الغامرة بالحديث لفضيلته.



من جانبه، رحب الإمام الأكبر باتصال محمد صلاح، واصفًا إياه بالابن الخلوق، والقدوة المتميزة للشباب، موصيًا إياه بعدة وصايا جاء نصها: "أنصحك بالتمسك بالتواضع دائمًا، فهو سبيلك إلى الارتقاء أكثر وأكثر، وأن تُداوم على إسداء الخير وحب الفقراء ومساعدة الضعفاء"، مشيدًا بأخلاقه وتمثيله المشرف للمسلم الذي يعيش بالمجتمعات الغربية، داعيًا له بالتوفيق والحفظ والسداد.



وبحسب بيان الأزهر الشريف، وعد محمد صلاح فضيلة الإمام الأكبر بالبقاء على العهد والتمسك بوصايا فضيلته، وأنه سوف يجتهد دائمًا ليكون عند حسن ظنه ومحبيه وداعميه وأهله ووطنه.