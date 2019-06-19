بومبيو: الحشد العسكرى الأمريكى فى الخليج لردع إيران فقط

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الثلاثاء، إن الحشد العسكري لبلاده في منطقة الخليج يهدف لردع إيران فقط.



وأضاف "بومبيو" للصحفيين، خلال زيارة للقيادة المركزية في فلوريدا، إنه "واثق من أن الجيش الأمريكي يعمل فقط لدرء أي تهديدات ولا يسعى للحرب مع إيران"، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس.



وأوضح أن الجيش "مستعد ومجهز للرد على أي هجوم من طهران على المصالح الأمريكية أو عرقلة إيران لحركة السفن الدولية".



وذكر أن "الرئيس (دونالد) ترامب لا يريد الحرب، ونرغب بالاستمرار في توصيل هذه الرسالة، بينما نقوم بالأمور الضرورية لحماية مصالحنا في المنطقة".



وتابع أن "الشيء الصحيح هو مواصلة العمل لإقناع إيران بأننا جادون، وردعهم عن المزيد من العدوان في المنطقة".