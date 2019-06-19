لوكاكو يطلب الرحيل عن مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية عن طلب البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن لوكاكو طلب الرحيل من مانشستر يونايتد بشكل رسمي، وأخبر النادي برغبته في مغادرة قلعة "أولد ترافورد".



وأشارت الصحيفة إلى أن المهاجم البلجيكي يريد الرحيل عن النادي بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي تحت قيادة المدير الفني النرويجي أولي جونار سولسكاير، وجلوسه بديلا لمارسكوس راشفورد.



وكانت تقارير صحفية إيطالية أشارت لرغبة نادي إنتر ميلان الإيطالي في التعاقد مع لوكاكو خلال الميركاتو الصيفي الحالي.



ويمتد عقد لوكاكو (26 عاما) مع مانشستر يونايتد حتى صيف عام 2022.



وشارك لوكاكو في 45 مباراة مع مانشستر يونايتد بكل البطولات في الموسم المنصرم، وسجل 15 هدفا وصنع 4 أهداف.