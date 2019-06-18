المفكر إمام عبد الفتاح يغيبه الموت عن عمر يناهز 85 عامًا

توفى مساء اليوم الثلاثاء، المترجم وأستاذ الفلسفة الدكتور إمام عبد الفتاح إمام عن عمر ناهز 85 عامًا، أحد تلاميذ أستاذ الفلسفة المصري زكي نجيب محمود.



عُرف إمام عبد الفتاح كأكاديمى ومترجم مصرى متخصص فى الفلسفة والعلوم الإنسانية، وبدراساته وترجماته حول أعمال الفيلسوف الألمانى هيجل، منذ أن نال درجة الماجستير من آداب القاهرة، وموضوعها "المنهج الجدلى عند هيجل" بتقدير ممتاز عام 1968، كما نال درجة الدكتوراه من آداب عين شمس وموضوعها "تطور الجدل بعد هيجل" بمرتبة الشرف الأولى عام 1972.



للأكاديمى الراحل ما يقرب من 100 كتاب ما بين تأليف وترجمة ومراجعة؛ من أشهرها "المنهج الجدلى عند هيجل" و"مدخل إلى الفلسفة".